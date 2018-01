HMK lässt Preisempfehlung trotz Sturmholz gleich

Die Schweizer Holzmarktkommission hat sich auf ihrer gestrigen Sitzung trotz des durch Sturmtief „Burglind“ angefallenen Sturmholzes auf unveränderte Preisempfehlungen für Nadelstammholz verständigt. Damit haben die zwischen Vertretern der Holzindustrie und der Waldbesitzer unterschiedlichen Preisempfehlungen vom 16. Oktober 2017 weiter Bestand: Fichten-Abschnitte B L 2b 105 sfr/fm (Holzindustrie) und 110 sfr/fm (Waldbesitzer), Fichten-Abschnitte B L 4 107/113 sfr/fm, Fichten-Abschnitte C L 3 78/86 sfr/fm, Fichten-Abschnitte C L 5 73/86 sfr/fm, Fichten Langholz B L 3 109/110 sfr/fm und Fichten-Langholz C L 3 85/88 sfr/fm. Beim Tannenabschlag fordern Vertreter der Holzindustrie unverändert -10-13 sfr/fm während Waldbesitzer -10 % anbieten.



Auf der gestrigen Sitzung haben die Vertreter der Holzindustrie betont, dass die bei Burglind angefallenen Mengen ohne nennenswerte Probleme übernommen werden können. Die Schätzungen von 1,3 Mio fm Sturmholz, die bereits wenige Tage nach dem Ereignis genannt wurden, konnten durch weitere Erhebungen bestätigt werden.