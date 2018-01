Schmitz Bauzentrum hat Breuer Baubedarf übernommen

Das Schmitz Bauzentrum mit Sitz in Stolberg-Breinig hat zu Jahresbeginn das Unternehmen Breuer Baubedarf im rund 16 km entfernten Langerwehe vollständig übernommen. Der bisherige Breuer-Eigentümer und Geschäftsführer Willi Breuer hat sich damit aus dem operativen Geschäft zurückgezogen; die sechs Mitarbeiter werden von Schmitz weiterbeschäftigt. Der Name Breuer bleibt in der Bezeichnung Schmitz Bauzentrum - Filiale Breuer Langerwehe erhalten.



Das Produktsortiment und Leistungsspektrum bei Breuer soll zukünftig weiter ausgebaut werden. Bislang liegt der Schwerpunkt vor allem im Garten- und Landschaftsbau. Schmitz bietet neben Baustoffen auch Bauelemente wie Bodenbeläge, Innen-/Wohnraumtüren, Haustüren, Garagentore und Dachfenster an. In dem angeschlossenen Baufachmarkt werden auf rund 1.000 m² zudem unter anderem Werkzeuge, Farben und Lacke, Gartenmöbel, Gartenzubehör, Elektrozubehör und Eisenwaren angeboten.



Schmitz verfügt am Standort Stolberg-Breinig insgesamt über eine Lagerfläche von rund 10.000 m². Schmitz ist Mitglied in der Einkaufskooperation Bauvista. Auch Breuer war vor der Übernahme Bauvista-Gesellschafter.