Schmalz investiert rund 30 Mio € am Stammsitz Glatten

Der auf Automatisierungs- und Handhabungsanlagen ausgerichtete Vakuum-Spezialist J. Schmalz hat an seinem Stammsitz Glatten mit einem der größten Bauprojekte in der Firmengeschichte begonnen. Der erste Spatenstich erfolgte Mitte Dezember. Die Pläne sehen eine Erweiterung der bisherigen Produktions- und Logistikfläche um 11.500 m² vor. Neben der Flächenerweiterung steht eine Neuorganisation der Produktions- und Logistikabläufe im Fokus der Baumaßnahme. In dem neuen dreigeschossigen Produktionsgebäude sollen die Durchlaufzeiten auf ein Minimum reduziert werden. Für den Bau der neuen so genannten Wertstromfabrik hat das Unternehmen ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von rund 30 Mio € veranschlagt. Bis zu 200 neue Arbeitsplätze sollen im Zuge diese Maßnahme am Standort Glatten entstehen.



Aktuell sind rund 800 Mitarbeiter in Glatten tätig. Weltweit beschäftigt der Vakuum-Spezialist rund 1.300 Mitarbeiter. Schmalz verfügt in 19 Ländern über eigene Gesellschaften. Zuletzt ist der Standort Melbourne in Australien hinzugekommen. Wie das Unternehmen am vergangenen Mittwoch mitgeteilt hat, wurde der langjährige australische Handelspartner Millsom Hoists inklusive der 20 Mitarbeiter übernommen.