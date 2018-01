Scheuch Ligno übernimmt IPE Produktionsgesellschaft

Im Zuge einer Nachfolgeregelung hat der österreichische Filter- und Absauganlagenhersteller Scheuch zum 1. Januar über sein Tochterunternehmen Scheuch Ligno die IPE Produktionsgesellschaft für Entsorgungssysteme mbH (IPE) mit Sitz in Dornstadt übernommen. IPE wird als eigenständige Tochtergesellschaft innerhalb der Scheuch Gruppe geführt. Die bisherige Struktur und die Standorte der IPE bleiben erhalten. Neben Dornstadt unterhält IPE in Scheibenberg/Sachsen noch ein Produktionswerk und den Servicestützpunkt IPE–Erzgebirge. Die IPE-Belegschaft wurde von Scheuch vollständig übernommen. Neue IPE-Geschäftsführer für den altershalber ausscheidenden geschäftsführenden Gesellschafter Klaus Schade sind Alois Burgstaller und Jörg Jeliniewski.



Das Produktportfolio von IPE umfasst im Wesentlichen Filter- und Absauganlagen sowie mobile Entstauber und Brikettpressen vor allem für Kunden aus dem Holz-Handwerk.



Im März 2015 war die Sparte „Holzindustrie“ der Scheuch-Gruppe in die neu gegründete Scheuch Ligno ausgegliedert worden. Das Produktspektrum von Scheuch Ligno umfasst im Bereich Absaugtechnik unter anderem Überdruckanlagen sowie Entstauber und Filter. Darüber hinaus werden Produkte aus den Bereichen Oberflächen-, Entsorgungs-, Förder- und Steuerungstechnik angeboten. Die Zahl der Mitarbeiter bei Scheuch Ligno wird mit 115 angegeben. In der Scheuch Gruppe sind rund 1.200 Mitarbeiter beschäftigt. Den Gruppenumsatz gibt Scheuch mit 163,8 Mio € an.