Sandvik Process Systems soll künftig unter IPCO firmieren

Die schwedische Beteiligungsgesellschaft Foundation Asset Management (FAM) hat die Ende Mai 2017 vertraglich vereinbarte Übernahme des bislang zu dem schwedische Sandvik-Konzern gehörenden Teilbereichs „Sandvik Process Systems“ bis Anfang Dezember abgeschlossen. Nach einer Übergangszeit soll der Teilbereich unter der neuen Bezeichnung IPCO firmieren. Die von Henrik Furhoff als President und CEO geleitete Sandvik Process Systems hat im Geschäftsjahr 2016 mit sechs Produktionsstandorten und 600 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 1,7 Mrd skr bzw. umgerechnet knapp 180 Mio € erwirtschaftet.



Sandvik Process Systems ist nach der Ende September 2016 erfolgten Einstellung des in Sandvik Surface Solutions

(SSS) zusammengefassten Geschäfts mit strukturierten Bändern und Pressblechen noch in die Produktbereiche „Steel

Belts", „Processing Systems and Conveyors" und „Composite Solutions" gegliedert. Ale Produktbereiche liefern

Komponenten für industrielle Produktionsprozesse.