Rushil Décor bestellt MDF-Komplettanlage bei Siempelkamp

Der indische Schichtstoff- und Holzwerkstoffhersteller Rushil Décor hat für die seit längerer Zeit geplante Erweiterung seiner MDF-Produktion bei Siempelkamp eine Komplettanlage bestellt. Der im vierten Quartal vergebene Auftrag umfasst unter anderem die Bereiche Holz- und Faseraufbereitung, Beleimung, Fasertrocknung, Sichtung, eine ContiBooster-Vorwärmung, Form- und Pressenstraße mit einer ContiRoll in den Abmessungen 8 ft x 28,8 m, Kühl- und Abstapelanlage, Zwischenlager, Schleifstrasse und Aufteilanlage. Ein Teil der Anlagen wird aus den beiden chinesischen Siempelkamp-Produktionsstandorten in Qingdao und Wuxi geliefert.



Die auf eine Produktionskapazität von 760 m³/Tag ausgelegte MDF-Linie wird am Standort Atchutapuram/Andhra Pradesh errichtet. Siempelkamp wird im vierten Quartal mit der Lieferung der Anlagen beginnen; die Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal 2019 geplant.