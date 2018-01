Roto DST: Marien und Röser tauschen ihre Posten

Bei dem zum Roto Frank-Konzern gehörenden Unternehmen Roto Dach- und Solartechnologie (DST) mit Sitz in Bad Mergentheim haben Michael Marien und Markus Röser ihre jeweiligen Geschäftsführerposten getauscht. Laut einer heute veröffentlichten Unternehmensmitteilung treten die Änderungen mit sofortiger Wirkung in Kraft.



Röser, bislang Geschäftsführer des zu DST gehörenden Treppenherstellers Columbus, wurde zum Geschäftsführer Deutschland bei DST bestellt. Er tritt damit die Nachfolge von Marien an, der seinerseits die Geschäftsführung von Columbus übernimmt und hier unter anderem die Internationalisierung des Unternehmens vorantreiben soll.



Marien berichtet direkt an Vorstand Christoph Hugenberg, der auf Konzernebene für die Division „Dach- und Solartechnologie“ zuständig ist. Röser berichtet, wie alle anderen Landesgeschäftsführer, an Stephan Hettwer, der als Direktor Kunden und Märkte den weltweiten Vertrieb von DST verantwortet.