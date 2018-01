RiverRock schließt Übernahme von Alno-Assets ab

Der Kaufvertrag zur Übernahme wesentlicher Vermögenswerte der Alno AG durch die britische Investmentgesellschaft RiverRock konnte mittlerweile vollzogen werden. Das hat der Alno-Insolvenzverwalter Prof. Dr. Martin Hörmann am Freitag bekanntgegeben, nachdem inzwischen alle noch ausstehenden Bedingungen für die Wirksamkeit des am 18. Dezember unterzeichneten Vertrags zwischen der Alno AG und RiverRick erfüllt sind. Somit gehen alle im Kauftvertrag vereinbarten Assets wie Maschinen, Grundstücke und Markenrechte im Zuge einer übertragenden Sanierung auf RiverRock über.



Bereits am 2. Januar hatte Andreas Sandmann, Geschäftsführer der Neuen Alno GmbH, mitgeteilt, dass bereits 320 Arbeitsverträge abgeschlossen werden konnten und damit die notwendige Personalstärke zur Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs erreicht wurde. Die ersten Alno-Küchen sollen noch im ersten Quartal ausgeliefert werden.



Das Insolvenzverfahren über die Alno AG läuft unabhängig von der weiteren Entwicklung der Neuen Alno GmbH weiter. Hörmann wird sich nun im Interesse der Gläubiger auf die Aufarbeitung der Vorgänge aus der Vergangenheit konzentrieren. Die erste Gläubigerversammlung findet morgen statt.