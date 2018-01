Q-System liefert Montagelinie an Derome Plusshus

Der dänische Hersteller von Förderanlagen Q-System hat von dem zur schwedischen Derome Gruppe gehörenden Fertighaushersteller Derome Plusshus den Auftrag für die Lieferung der Montagelinie für das neue Werk in Varberg erhalten. Nach Angaben von Q-System basiert die Linie auf der in der Automobilindustrie eingesetzten Fließbandproduktion. Als Grundlage für die Fördereinrichtung kommen von Q-System entwickelte Standard-Kettenförderer zum Einsatz, über die die Wand- und Deckenfertigung miteinander verknüpft werden. Nach Montage der Elemente wird von Q-System noch eine Hebestation mit einer Leistung von bis zu 12 t Traglast installiert, an der abschließend die bodenseitigen Installationsarbeiten an den Modulen durchgeführt werden können.



Die Derome-Gruppe hat im Sommer 2017 in Varberg mit dem Bau einer neuen Fertighausproduktion begonnen, die Inbetriebnahme ist für August dieses Jahres vorgesehen. In dem neuen Werk will Derome vor allem Holzbaumodule produzieren, die am Standort vorgefertigt sowie konfektioniert und dann vor Ort montiert werden. Für den Bau des Werkes investiert Derome insgesamt rund 250 Mio skr.