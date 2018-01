Proline Systems hat Vertriebsleitung neu organisiert

Der Profil- und Unterlagsmaterialhersteller Proline Systems hat seine beiden Geschäftsbereiche „Boden“ und „Fliese“ zusammengelegt und den Vertrieb entsprechend neu organisiert. Hilmar Kusmierz, der im vergangenen September die Vertriebsleitung für den Bereich Fliese in Deutschland übernommen hat, ist seit Anfang dieses Jahres zusätzlich auch noch für deutschlandweiten Vertrieb für den Bereich Boden verantwortlich.



Neben den neuen Posten des Gesamtvertriebsleiters national wurde zu Jahresbeginn auch der Posten des Gesamtvertriebsleiters international neu eingerichtet. Diese Aufgabe hat Georg Bouché übernommen, der bislang als Verkaufsleiter für den Bereich Boden zuständig war. Beide berichten an Proline-Geschäftsführer Martin Bartolovic.



Neben Profilen und Unterlagsmaterialien für Fliesen und Bodenbeläge bietet Proline auch noch Balkon- und Terrassenprofile, Abdichtungs- und Entwässerungssyteme sowie Flächenheiz- und Kühlsysteme an, die bislang dem Vertriebsbereich Fliese zugeordnet waren.