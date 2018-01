Prinzhorn Gruppe erwirbt Forstbetrieb in Niederösterreich

Die Prinzhorn Holding kauft über das im Mai 2017 gegründete Tochterunternehmen Forstverwaltung Neuhaus den niederösterreichischen Forstbetrieb Neuhaus-Alpl in Langau bei Gaming. Das Closing erfolgt am 1. Februar. Verkäufer sind die Vermögensverwaltungen der Rothschild-Nachkommen Geoffrey R. Hoguet und Nancy Clarice Tilgham. Der Kauf umfasst rund 5.400 ha Wald mit einem Vorrat von rund 1,5 Mio fm, zwei Wasserkraftwerke sowie mehrere Gebäude. Ein 216 ha großes Naturwaldreservat ist ebenfalls Teil der Übernahme während der als einer der letzten Urwälder Europas eingestufte „Rothwald“ in Dürnstein nicht Teil der Transaktion ist. Die Forstverwaltung Neuhaus wird in den bestehenden Arbeits-, Pacht- und Mietverträge eintreten. Der von österreichischen Tages- und Wirtschaftszeitungen genannte Kaufpreis von 90 Mio € wird von Prinzhorn in der am 23. Januar herausgegebenen Pressemitteilung nicht bestätigt. Laut Prinzhorn wurde zwischen den Parteien über den Kaufpreist Stillschweigen vereinbart.