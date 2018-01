Polen: Konieczny neuer Generaldirektor der Staatsforste

Andrzej Konieczny wurde heute vom polnischen Umweltminister Henryk Kowalczyk als neuer Generaldirektor der polnischen Staatsforstverwaltung Lasy Panstwowe bestellt. Er folgt auf Konrad Tomaszewski nach, der diese Aufgabe im November 2015 übernommen hatte. Konieczny war zuvor auf unterschiedlichen Positionen in der Staatsforstverwaltung unter anderem in der Forstdirektion Lublin sowie in dem Forstamt des umstrittenen Waldgebiet Bialowieza tätig. Zuletzt war er am Ministerium Stellvertreter des Umweltministers.