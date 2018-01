Pfleiderer hat Rückstellungen für Kartellstrafe gebildet

Nach der am 28. Dezember ergangenen Entscheidung der polnischen Kartellbehörde haben die Pfleiderer Group und Pfleiderer Wieruszów am 18. Januar Rückstellungen in Höhe von insgesamt 38,7 Mio Zloty gebildet. Mit diesen in den Jahresabschluss 2017 eingestellten Rückstellungen sollen die gegen die beiden Unternehmen verhängten Kartellstrafen und die Kosten des von Pfleiderer erhobenen Einspruchs abgedeckt werden.



Die Pfleiderer Group wurde mit einer Kartellstrafe von 16,0 Mio Zloty belegt, gegen Pfleiderer Wieruszów wurden 19,8 Mio Zloty verhängt. Die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig; die an dem Kartell beteiligten Unternehmen können noch Rechtsmittel einlegen. Pfleiderer hatte bereits am Tag der Entscheidung angekündigt, von seinem Einspruchsrecht Gebrauch machen zu wollen.