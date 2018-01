Pfleiderer hat Lackieranlage in Betrieb genommen

Die Pfleiderer Deutschland GmbH hat die in dem unter Pfleiderer Leutkirch GmbH firmierenden Thermopal-Werk Leutkirch installierte „HotCoating“-Lackieranlage am 23. Januar offiziell in Betrieb genommen. Die erste Testplatte war bereits Anfang Dezember produziert worden. Mit dem jetzt erfolgten Übergang in den Regelbetrieb werden die von Pfleiderer neuentwickelten Produkte „PrimeBoard“ und „Duropal HPL Compact Exterior“ in Leutkirch hergestellt. Die PrimeBoard-Platten können damit auch im Vollformat 2.800 x 2.100 mm geliefert werden. Zur Markteinführung hatte Pfleiderer bereits im vergangenen Jahr Hochglanz- und Mattplatten in einem kleineren Format geliefert, die bei der zu Kleiberit gehörenden dekoraPUR produziert wurden. Die im Format 2.800 x 2.070 mm lieferbaren Schichtstoffe mit Lackoberfläche werden mit Supermatt- und Exterior Matt-Oberfläche angeboten.



Der Aufbau der 165 m langen HotCoating-Lackieranlage hat sich über das vergangene Jahr hingezogen. Mit der Inbetriebnahme war im vierten Quartal begonnen worden. Das Investitionsvolumen hat sich auf rund 12 Mio € belaufen. Die spanische Barberán hat die Lackieranlage geliefert. Die für den Mehrschicht-Lackaufbau eingesetzten UV-Acryllacke kommen von Kleiberit.