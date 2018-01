Pfleiderer hat Einspruch gegen Kartellstrafe eingelegt

Die Pfleiderer Group und Pfleiderer Wieruszów haben gestern wie bereits Ende Dezember angekündigt Einspruch gegen die von der polnischen Kartellbehörde UOKiK verhängte Kartellstrafe eingelegt. Mit der am 28. Dezember ergangenen Entscheidung war die Pfleiderer Group mit einer Kartellstrafe von 16,0 Mio Zloty belegt worden, für Pfleiderer Wieruszów hatte die Kartellbehörde 19,8 Mio Zloty festgesetzt.



Die Kartellstrafen für die zur Kronospan-Gruppe gehörenden Unternehmen Kronospan Szczecinek und Kronospan Mielec waren mit 60,7 Mio Zloty bzw. 39,3 Mio Zloty noch höher ausgefallen. Ob diese Unternehmen ebenfalls Einspruch eingelegt haben, ist bislang nicht bekannt. Die an dem Kartell ebenfalls beteiligte Swiss Krono Sp.zo.o. aus Zary war dagegen in Anspruchnahme der Kronzeugenregelung von einer Strafzahlung befreit worden.