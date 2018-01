Peri: Beiratsvorsitzender Huber wechselt auf CEO-Posten

Die im Schalung- und Gerüstbau sowie im Plattenhandel tätige Peri-Gruppe hat ihre Geschäftsführung auf vier Personen erweitert. Zu Anfang des Jahres hat der bisherige Beiratsvorsitzende Dr. Rudolf Huber den neu geschaffenen Vorsitz der Geschäftsführung und somit das Amt des CEO übernommen.



Auf den übrigen Geschäftsführerposten gab es keine Änderungen. Alexander Schwörer ist weiterhin für den Vertrieb verantwortlich, Dr. Fabian Kracht leitet den Bereich Finanzen & Organisation und Leonhard Braig ist für das Ressort Produkt & Technik zuständig.



Huber ist 2009 in den Peri-Beirat eingetreten, seit 2011 war er Vorsitzender des Gremiums. Zu Hubers Nachfolger an der Spitze des Peri-Beirates wurde Christian Schwörer berufen. Dieser war bis 2014 als Geschäftsführer der Peri Gruppe für die Bereiche Finanzen & Organisation zuständig, bevor er in den Beirat gewechselt ist.