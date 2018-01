Onlinemöbelhändler Home24 bereitet angeblich IPO vor

Der Onlinemöbelhändler Home24 will noch diesen Sommer an die Börse gehen. Das berichtet das Manager Magazin in seiner aktuellen Ausgabe unter Berufung auf Insiderkreise. Dem Bericht zufolge führt der Vorstand des Unternehmens bereits Gespräche mit potentiellen Investoren. Begleitet wird der IPO angeblich von der Investmentbank Berenberg.



Kumuliert über die ersten neun Monate des vergangenen Jahres hat Home24 einen Umsatz von 195,0 Mio € erwirtschaftet. Das bereinigte EBITDA lag zwar weiterhin im negativen Bereich, der Verlust hat sich mit -18,2 Mio € aber nahezu halbiert. Hauptgesellschafter des Unternehmens ist die in Berlin ansässige Rocket Internet SE, die knapp 43 % der Anteile an Home24 hält.