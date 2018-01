NorraTimber nimmt CT Log im Sägewerk Sävär in Betrieb

Die schwedische Norra Timber hat auf dem Rundholzplatz des Sägewerkes Sävär in den vergangenen Tagen einen von der italienischen Microtec gelieferten Röntgenscanner vom Typ „CT Log“ in Betrieb genommen. Die Anlage, die im Laufe der nächsten Wochen auf Volllastbetrieb gebracht werden soll, ist Teil der im September 2016 angekündigten Modernisierungsmaßnahmen über zunächst rund 80 Mio skr.



Zu dem Programm gehörte auch die Installation einer neuen Bandsägenlinie von Söderhamn Eriksson mit der zwei alte Linien aus dem Jahr 1977 ersetzt wurden. Die neue Sägelinie war bereits im August 2017 in Betrieb genommen und nach einer rund sechswöchigen Anfahrphase auf eine Vorschubgeschwindigkeit von 150 m/min gebracht worden. Die neue Linie, die durch Kom-ponenten der schwedischen C. Gunnarssons Verkstads ergänzt wurde, ermöglicht eine Steigerung der Ausbeute um zwei Pro-zentpunkte auf künftig im Schnitt 54 % sowie eine Schnittholzproduktion in Höhe von 270.000 m³/Jahr.