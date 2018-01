Nordrhein-Westfalen: Zahlreiche Waldgebiete gesperrt

Aufgrund der durch Orkan „Friederike“ am 18. Januar verursachten Windwürfe hat der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen aus Gründen der Gefahrenwehr das Betreten bestimmter Waldgebiete vorerst bis Ende des Monats untersagt. Entsprechende ordnungsbehördliche Verordnungen nach § 52 Waldgesetzt NRW in Verbindung mit § 27 (1) Ordnungsbehördengesetz NRW wurden erlassen.



Untersagt ist demnach das betreten von Wäldern in den Kreisen Paderborn und Höxter sowie im Bereich der Regionalforstämter Oberes Sauerland (Sundern, Meschede, Schmallenberg, Winterberg, Medebach, Hallenberg, Eslohe), Münster (Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf, Stadt Münster), Ostwestfalen-Lippe (Minden-Lübbecke, Herford, Gütersloh, Lippe, Stadt Bielefeld), Soest-Sauerland (Arnsberg, Olsberg, Brilon, Marsberg, Soest, Gemeinde Bestwig), Ruhrgebiet (Unna, Recklinghausen, Schwerte, Bottrop, Dortmund, Hamm).