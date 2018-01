Neue Gesellschaft fertigt wieder Allmilmö-Küchen in Zeil

Auf dem Gelände des ehemaligen Zeiler Möbelwerks („Allmilmö“) werden seit rund vier Monaten wieder Küchen produziert. Die Fertigung erfolgt über die Anfang Oktober neu gegründete Zeiler Produktions GmbH. Seitdem produziert das Unternehmen dort Küchenmöbel für die seit September bestehende Allmilmö Vertriebs GmbH & Co. KG mit Sitz in Schweinfurt. Beide Gesellschaften sind Teil der la Cour-Holding und werden von Johannes la Cour als Geschäftsführer geleitet. Zusammen beschäftigen die beiden Unternehmen rund 60 Mitarbeiter, davon rund 35 in der Produktion.



In den ersten drei Monaten bis Ende Dezember sind bereits einige hundert Küchen gefertigt und an Kunden ausgeliefert worden. Die Produktpalette umfasst Küchen im mittleren bis gehobenen Preissegment. Der Verkauf an Endverbraucher weltweit erfolgt über Küchenfachhändler. Dabei greift die Vertriebsgesellschaft auf das Netzwerk der Vorgängergesellschaft Zeiler Möbelwerk zurück. Neben Deutschland werden die Küchen insbesondere in Frankreich, der Schweiz, Irland und Russland sowie in China, Taiwan, Japan und im Libanon vertrieben. Zusätzlich wird derzeit das Objektgeschäft im In- und Ausland vorangetrieben. Aktuell entfällt rund die Hälfte des Umsatzes auf das Exportgeschäft.



Die neue Produktionsgesellschaft belegt derzeit eine Fläche von 15.000-20.000 m² auf dem Areal in Zeil am Main. Die dort durch die sukzessive Optimierung der Prozesse und die räumliche Neugestaltung freiwerdenden Flächen sollen an externe Unternehmen vermietet werden.



Der Betrieb des seit Februar vergangenen Jahres insolventen Zeiler Möbelwerks war Ende Juni eingestellt worden. Mit der Gründung der Vertriebsgesellschaft im September sollte zunächst lediglich die Marke Allmilmö fortgeführt und die Küchen von mehreren in Deutschland produzierenden Partnerfirmen hergestellt werden.