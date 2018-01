Neue Geschäftsführer bei Hasslacher Hermagor

Zum Jahresbeginn haben Jürgen Winkler und Dr. Heimo Schader die Geschäftsführung des Kärntner Sägewerks Hasslacher Hermagor und dessen Tochterunternehmen Norica-Pellets in Hermagor übernommen. Leopold und Maria Schnaubelt sind aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Laut der am 23. Dezember 2017 erfolgten Eintragung im Firmenbuch des Landesgerichts Klagenfurt ist es bei Hasslacher Hermagor auch zu Änderungen im Gesellschafterkreis gekommen, der nun die Noricaplus Holding und die von Werner Forstner und Schader geführte DHS Unternehmensberatungs- und Beteiligung umfasst.



Winkler ist bereits im Juli 2016 als Prokurist bei Hasslacher Hermagor, Norica-Pellets und der Noricaplus Holding eingetreten. Zuvor war Winkler bis Ende April 2016 Mitglied der Geschäftsführung bei dem Kärntner Hobelwaren- und Pelletproduzenten MAK Holz.



Schader ist Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer der International Management Consulting (IMC) in Klagenfurt. Bis August 2014 war er als Geschäftsführer bei der Vöcklamarkter Holzindustrie (VM-Holz) tätig und auch an VM-Holz beteiligt. IMC ist wiederum Gesellschafter der DHS Unternehmensberatung und Beteiligung.