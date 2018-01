MMFA hat neue Produktgruppen-Einteilung eingeführt

Der Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) hat die Einteilung der in seiner Absatzstatistik erfassten Produktgruppen zum 1. Januar geändert. In der Klasse 1 werden künftig auch Produkte mit HDF-Träger mit mindestens 65 % Holzanteil und einer maximal 2,5 mm starken Kork-Auflage erfasst.



Die Klasse 2 wurde in die zwei Unterklassen 2A (heißgepresste oder kalandrierte LVT-Clickprodukte nach EN 10582 und EN 16511) und 2B (alle anderen Polymer-Clickprodukte) aufgeteilt. Der MMFA unterscheidet in der Klasse 2B dabei zwischen Expanded Polymer Core-Produkten (EPC), die extrudiert oder geschäumt werden, und Solid Polymer Core-Produkten (SPC). Die Unterklasse SPC entspricht dabei der in Nordamerika gebräuchlichen Produktgruppe WPC (Wood Plastic Core bzw. Water Proof Core), die in Europa wegen bestehender Produktnormen nicht genutzt werden kann.



Die neue Einteilung, die auf der am 27. und 28. April 2017 in Porto/Portugal durchgeführten Mitgliederversammlung vorgeschlagen und in einer gemeinsamen Sitzung der MMFA-Arbeitskreise „Technik“ und „Marktentwicklung“ am 16. November in Düsseldorf verabschiedet wurde, wird der quartalsweise erstellten MMFA-Absatzstatistik seit dem 1. Januar zugrundegelegt. Der Verband will dadurch Verschiebungen im Gesamtmarkt künftig genauer erfassen können.