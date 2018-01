MMFA-Absatzzahlen sind in Klasse 2 um 40,2 % gestiegen

Der weltweite Gesamtabsatz der inzwischen 22 ordentlichen Mitgliedsunternehmen im Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) ist im vergangenen Jahr weiter angestiegen. Laut den im Rahmen der Domotex vorgelegten endgültigen Zahlen wurde in der Klasse 1 (Substrate auf HDF-Basis mit Polymer-Auflage, ohne reine Lacksysteme) ein Anstieg um 6,1 % auf 9,876 Mio m² erreicht. Das Wachstum hat sich damit im Vergleich zu den Vorjahren verlangsamt; für 2015 und 2016 hatte der MMFA noch Zuwachsraten von 24,6 % bzw. 19,0 % ausgewiesen.



Die Absatzentwicklung in der Klasse 2 (Substrate auf Polymer- oder Polymerkomposit-Basis mit Polymerauflage und/oder Polymerlacksystem) wird nach Aussage von Sebastian Wendel, der den MMFA-Arbeitskreis „Marktentwicklung“ leitet, auch weiterhin von dem Anstieg der Mitgliederzahlen beeinflusst. 2017 haben die MMFA-Mitgliedsunternehmen in der Klasse 2 insgesamt 48,296 Mio m² abgesetzt. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Steigerung von 40,2 %. Für die Klasse 3 (alle anderen Bodenaufbauten, die nicht unter Klasse 1 oder 2 bzw. externe Normen fallen, wie zum Beispiel Mehrschichtbeläge mit organischer Nutzschicht oder mineralische Träger) können auch weiterhin keine Zahlen veröffentlicht werden, da sich bislang nur drei Unternehmen mit Produkten aus diesem Bereich an der MMFA-Umfrage beteiligen. Das Kartellrecht schreibt dagegen eine Mindestanzahl von fünf meldenden Unternehmen vor.