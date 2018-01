Mega erwirbt Minderheitsbeteiligung bei Sonnen Herzog

Die Großhandelsgenossenschaft Mega hat Anfang Januar eine Minderheitsbeteiligung an dem Großhandelsunternehmen Sonnen Herzog mit Sitz in Düsseldorf erworben. Sonnen Herzog wird auch zukünftig eigenständig weitergeführt.



Das Unternehmen hat ebenfalls zu Anfang des Jahres einen Generationswechsel vollzogen. Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Norbert Sonnen hat seine Anteile an seine Tochter Margarete Sonnen übertragen und sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Margarete Sonnen ist somit neue Mehrheitsgesellschafterin und Geschäftsführerin des Unternehmens. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Umfirmierung vorgenommen. Aus der ehemaligen Sonnen Herzogstraße KG ist die Sonnen Herzog GmbH & Co. KG hervorgegangen.



Das Produktsortiment von Sonnen Herzog erstreckt sich auf Farben, Tapeten, Bodenbeläge und Werkzeuge. Neben der Zentrale in Düsseldorf verfügt Sonnen Herzog über 16 Niederlassungen in Nordrhein-Westfalen. Im Geschäftsjahr 2017 wurde mit rund 180 Mitarbeitern ein Umsatz von knapp 44 Mio € erwirtschaftet.