LVL-Produktion hat sich in den letzten Jahren wieder erholt

Die weltweite Produktion von LVL hat im Zeitraum 2012 bis 2016 von 2,0 Mio m³ auf 2,8 Mio m³ um 38,2 % zugelegt. Laut einer Ende Oktober von dem finnischen Maschinen- und Anlagenhersteller Raute veröffentlichten Präsentation wurde in diesem Zeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 6,7 % erreicht. Die Produktion nähert sich damit wieder dem Niveau des Jahres 2005 an, in dem 3,0 Mio m³ LVL produziert worden waren. Bis 2010 hatte sich dieser Wert zunächst jedoch auf 1,6 Mio m³ annähernd halbiert. Beim LVL-Verbrauch konnte dagegen mit 2,8 Mio m³ bereits im Jahr 2016 das für 2005 ausgewiesene Niveau in Höhe von 2,7 Mio m³ wieder übertroffen werden.



Nach einer Darstellung in der Raute-Präsentation ist der in den letzten Jahren erreichte Anstieg vor allem auf die positive Entwicklung in Nordamerika zurückzuführen. Hier hat sich die LVL-Produktion in den fünf Jahren bis 2016 von ursprünglich etwa 1,4 Mio m³ auf rund 2,0 Mio m³ erhöht. Für Europa und Japan wurde ebenfalls ein Anstieg um jeweils etwa die Hälfte auf annähernd 400.000 m³ bzw. rund 150.000 Mio m³ erreicht. Während die Produktion in Neuseeland im Fünfjahreszeitraum weitgehend stabil geblieben ist, wurde lediglich für Australien ein Rückgang der Produktionszahlen ausgewiesen.