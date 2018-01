Konkursverfahren über Grazer Anlagenbauer CTP

Am Landesgericht Graz wurde am vergangenen Freitag das Konkursverfahren über CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik eröffnet. Als Insolvenzverwalter für den Anbieter von industriellen Abgasreinigungsanlagen, die unter anderem auch in der Holzindustrie zum Einsatz kommen, wurde Dr. Alexander Isola von der Kanzlei Graf & Pitkowitz in Graz bestellt. Die Anlagen des CTP-Geschäftsbereichs „Holz“ finden dabei überwiegend in der Holzwerkstoffindustrie Anwendung. Hierzu zählen auch thermische Oxidationsanlagen. Insgesamt weist die Firmenhomepage 13 Branchen auf, für die Anlagen zur Abluftreinigung entwickelt und gebaut werden.



Nach Angaben von österreichischen Kreditschutzverbänden hat sich das Geschäftsklima für CTP in den vergangenen zwei Jahren eingetrübt. So wurden besonders Standardprojekte an Wettbewerber verloren, während für komplexere Anlagenbauprojekte eine höhere Risikoabsicherung notwendig geworden ist. In den vergangenen Woche waren bislang erfolglos Verhandlungen mit strategischen Investoren über eine Mehrheitsbeteiligung geführt worden. Seit 2010 hält die japanische Sinto Kogyo Kabushikigaisha (Sintokogio) eine Minderheitsbeteiligung von 25,1 % an CTP.



Die Passiva zu Liquidationswerten werden von den Kreditschutzverbänden mit 21,5 Mio € und die Aktiva ebenfalls zu Liquidationswerten mit 6,2 Mio € angegeben. Die bestehenden Aufträge sollen in der Insolvenz weitergeführt werden. Bei weiteren Projekten wird derzeit die Finanzierung durch den Insolvenzverwalter geprüft.