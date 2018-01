Kinnarps will Produktionsstandort in Worms schließen

Der schwedische Büromöbelhersteller Kinnarps wird den Betrieb der Kinnarps Produktions GmbH und damit den Produktionsstandort in Worms bis Sommer 2018 schließen. Von der Schließung sind auch angrenzende Bereiche in der Verwaltung der Kinnarps GmbH betroffen. Insgesamt 170 Arbeitsplätze sollen in Worms abgebaut werden. Die Mitarbeiter wurden gestern über die Pläne informiert. Verhandlungen mit dem Betriebsrat sollen in Kürze aufgenommen werden. Die Kinnarps GmbH würde somit in Zukunft als reine Vertriebsgesellschaft auf dem deutschen Markt agieren und sämtliche Produkte aus Schweden beziehen. Im Zuge der Neuausrichtung soll die Kinnarps GmbH an einen neuen Standort mit angeschlossenem Konsolidierungslager im Großraum Worms umziehen und künftig noch rund 75 Mitarbeiter beschäftigen.



In Worms fertigt Kinnarps derzeit hauptsächlich das Schrankprogramm „Ordemo“ sowie in geringem Umfang zwei Tischprogramme und ein Trennwandprogramm. Aufgrund der geplanten Neuausrichtung mit Fokus auf offenen Bürolandschaften und der damit einhergehenden Abkehr von klassischen Stauraummöbeln wird Ordemo künftig nicht mehr Teil des Kinnarps-Portfolios sein und lediglich noch für eine Übergangszeit benötigt werden.



Bereits 2014 hatte Kinnarps seinen Produktionsstandort in Minden geschlossen und die dort angesiedelte Stuhlproduktion an die schwedischen Standorte Jönköping und Skillingaryd verlagert. Das nach der Aufgabe des Standorts Minden eröffnete Design Center in Bad Oeynhausen wurde zum Jahresende 2017 aufgegeben; eine entsprechende Entscheidung war bereits im März 2017 bekannt gegeben worden. Neben der Produktentwicklung für die Stuhl-Marken „Drabert" und „MartinStoll" waren dort ein After Sales-Center und ein Kundendienst mit insgesamt zehn Mitarbeitern angesiedelt.



Der Kinnarps-Konzern erwirtschaftet einen Umsatz von jährlich rund 420 Mio € und ist in 40 Ländern mit eigenen Niederlassungen vertreten. Das Unternehmen fertigt Büro-, Sitz- und Objektmöbel und umfasst neben Kinnarps, Drabert und MartinStoll noch die Marken „Materia“, „Skandiform“ und „NC Nordic Care“.