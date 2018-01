Kieler Hafen weiht Lager für russisches Schnittholz ein

Seehafen Kiel hat gestern im Ostuferhafen den für die Lagerung von russischem Nadelschnittholz neu errichteten Schuppen Nr. 12 eingeweiht. Mit der Fertigstellung der 5.000 m² großen Halle steigt die Lagerkapazität für russische Produkte auf insgesamt 20.000 m². Für die Nutzung der Lagerhalle hat Jacob Jürgensen Wood mit Seehafen Kiel einen langfristigen Mietvertrag geschlossen.



Jacob Jürgensen Wood hat 2017 die Importe von russischem Nadelschnittholz über den Kieler Hafen im Vergleich zum Vorjahr um 38 % auf rund 82.000 m³ erhöht und im Ostuferhafen gelagert. Davon waren rund 60.000 m³ sibirisches Lärchenschnittholz. Das Unternehmen schlägt mit rund 50 Mitarbeitern jährlich über 150.000 m³ Holzprodukte bei einem Umsatz von rund 40 Mio € um. Neben Abnehmern in Deutschland werden auch Kunden in Südeuropa sowie in Übersee beliefert.



Im Ostuferhafen wurden im vergangenen Jahr erstmals 3,5 Mio t Güter umgeschlagen, was etwa der Hälfte der Gesamtumschlagsleistung des Kieler Hafens entspricht. Täglich verbinden Fähren der Reederei DFDS Kiel mit Klaipeda in Litauen; der St. Petersburger Hafen wird einmal wöchentlich angelaufen. Des Weiteren transportieren RoRo-Frachter Papier und Holzprodukte des SCA-Konzerns von den Produktionsstandorten an der schwedischen Ostküste nach Kiel.