JP Morgan muss 143 Mio US$ für Steinhoff abschreiben

Die Private Equity-Gesellschaft JP Morgan hat laut den am Freitag vorgelegten Zahlen im vierten Quartal im Teilbereich „Equity Markets“ ihres Geschäftsbereich „Corporate & Investment Bank“ 143 Mio US$ auf den Kredit eines Unternehmens abgeschrieben. Der Umsatz des Teilbereichs lag mit 1,142 Mrd US$ knapp unter dem Vorjahreswert, im Vergleich zum dritten Quartal musste ein Rückgang um 215 Mio US$ hingenommen werden.



Nach Berichten verschiedener Wirtschaftszeitungen handelt es sich bei dem im JP Morgan-Quartalsbericht genannten Unternehmen um den Steinhoff-Konzern. Die JP Morgan-CFO Marianne Lake hätte das in der Telefonkonferenz zur Veröffentlichung der Quartalszahlen bestätigt.