Japan rechnet mit geringerem Nadelschnittholzangebot

Die japanische Forest Agency rechnet für das erste Halbjahr 2018 mit einem Angebot von europäischem Nadelschnittholz in Höhe von etwa 1,37 Mio m³, was einem Rückgang im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 um etwa 5 % entsprechen würde. In den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres lag das Schnittholzangebot aus Europa laut den im Japan Lumber Journal veröffentlichten Zahlen bei insgesamt 1,45 Mio m³. Die bisherigen Schätzungen für das Gesamtjahr 2017 gehen von einem Angebot von insgesamt rund 2,86 Mio m³ aus, knapp 4,5 % mehr als 2016.