James Jones investiert 7 Mio £ in I-Joist-Produktionslinie

Das britische Holzindustrieunternehmen James Jones hat kürzlich bei dem US-amerikanischen Anlagenhersteller Globe Machine Manufacturing eine automatische Hochgeschwindigkeitslinie zur Produktion von I-Joists bestellt. Insgesamt werden in die Produktionslinie, die im vierten Quartal 2018 an dem schottischen James Jones-Standort Forres in Betrieb gehen soll, 7 Mio £ investiert. Auf der Anlage können bis zu 700 ft/min (umgerechnet rund 210 m/min) I-Joists produziert werden. Der Bau der neuen Anlage ist Teil eines auf fünf Jahre angelegten 50 Mio £ umfassenden Investitionsprogramms zur Modernisierung und Erweiterung der Produktionsstandorte des Konzerns.



2015 hat James Jones am Standort Forres für 4,5 Mio £ eine neue Keilzinkenanlage installiert; durch den Einbau konnte die Produktionskapazität des Werkes auf 10 Mio lfm I-Joist /Jahr verdoppelt werden.