Investorensuche bei CS Schmalmöbel verzögert sich

Um sich mehr Zeit für die Investorensuche zu verschaffen, hat der vorläufige Insolvenzverwalter des Zerlegtmöbelherstellers CS Schmalmöbel, Paul Wieschemann, das Insolvenzgeld für die Monate Oktober und November an die Bundesagentur für Arbeit zurückerstattet. Das geht aus einem Bericht der Tageszeitung „Rheinpfalz“ hervor. Dadurch werden die noch knapp 400 betroffenen Mitarbeiter das Insolvenzgeld von Dezember bis Ende Februar erhalten. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens soll voraussichtlich erst Anfang April erfolgen. Dem Ende Oktober von CS Schmalmöbel eingereichten Antrag hatte das Amtsgericht Zweibrücken am 7. November stattgegeben. Laut dem Bericht hatte Wieschemann im Dezember zeitweise mit bis zu zwölf potentiellen Investoren verhandelt. Inzwischen seien einige aber wieder abgesprungen bzw. bei genauerer Prüfung nicht in Frage gekommen. In den nächsten Wochen sollen weitere Gespräche geführt werden. Die Produktion in Waldmohr läuft unterdessen trotz Materialengpässen weiter. Die Auftragsbücher seien noch relativ gut gefüllt. Auch neue Aufträge kämen weiterhin hinzu, allerdings nicht mehr im selben Umfang wie vor dem Insolvenzverfahren.



Des Weiteren gehe aus Wieschemanns Zwischenbericht an das Amtsgericht Zweibrücken hervor, dass sich der ehemalige CS Schmalmöbel-Geschäftsführer und Gramax-Gesellschafter Achim Pfeffer möglicherweise strafbar gemacht hat. Inzwischen prüfe auch die für Wirtschaftsstrafsachen zuständige Staatsanwaltschaft Kaiserslautern den Fall. Im Fokus stehe dabei ein Darlehen über 2,0 Mio €, das CS Schmalmöbel Ende 2016 auf Anweisung von Pfeffer der in München ansässigen Gramax Invest GmbH gewährt hat. Diese Gesellschaft war von der Gramax Capital AG eigens für die Übernahme von CS Schmalmöbel im Sommer 2016 gegründet worden. Die Rückforderung der Summe war bislang nicht möglich, da am 30. Oktober beim Amtsgericht München auch über Gramax Invest Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wurde; das Verfahren wurde am 8. Januar eröffnet.