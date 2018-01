Ikea investiert 60 Mio € in neues Distributionszentrum

Der schwedische Ikea-Konzern hat heute den Grundstein für sein neues Distributionszentrum im niedersächsischen Elsdorf gelegt. Knapp 60 Mio € werden in den rund 40.000 m² großen Standort investiert. Zwar ist Ikea Bauherr und Eigentümer der Immobilie, betrieben wird das Distributionszentrum künftig aber von der BLG Logistics Group. Die Eröffnung ist für diesen Herbst geplant. Dann sollen von Elsdorf aus online bestellte Produkte an Kunden im norddeutschen Raum ausgeliefert werden.



Aktuell gibt es mit Dortmund und Berlin bereits zwei Ikea-Distributionszentren. Weitere Standorte sind in der Planung. Die Grundstückssuche für zusätzliche Distributionszentren in den Großräumen München und Stuttgart sowie im Rhein-Main-Gebiet hat bereits begonnen. Darüber hinaus ist die Errichtung solcher Standorte in allen deutschen Metropolregionen geplant.



Derzeit betreibt Ikea in Deutschland 53 Einrichtungshäuser sowie jeweils eine Abholstation in Ravensburg und Leipzig. Im Geschäftsjahr 2016/2017 hat der Konzern in Deutschland einen Umsatz von 4,867 Mrd € erwirtschaftet.