IHD veranstaltet 11. Fenster- und Türenkolloquium

Das Institut für Holztechnologie Dresden (IHD) veranstaltet zusammen mit dem Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie (EPH) am 1. März zum elften Mal ein Fenster- und Türenkolloquium.



Das Tagesprogramm startet mit einem Vortrag zum Thema „Langlebigkeit von Beschichtungen auf maßhaltigen Holz-Außenbauteilen“. Bis zum Mittag sind drei weitere Fachvorträge mit den Titeln „Selbstheilung durch Mikrokapseln in Holzlacken“, „Herausforderungen der Fenster- und Türenmontage in der Dämmebene bei energetischer Sanierung von Bestandsgebäuden“ und „Einbruchhemmung mit hochwärmedämmendem Ziegelmauerwerk“ vorgesehen. Nachmittags stehen zwei weitere Referate zu den Themen „Neuartige Fingerschutzvorrichtungen für die Verwendung an Innentüren“ und „Produktnorm prEN 14351-2: Fenster und Türen, Teil 2“ auf dem Programm.



Anmeldungen für das Fenster- und Türenkolloquium sind noch bis zum 23. Februar möglich, unter anderem per Online-Formular auf der IHD-Webseite.