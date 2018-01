Holzhandlung Oppermann hat Insolvenzantrag gestellt

Die Fach- und Großhandlung Holz Oppermann hat am 26. Januar Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Vom zuständigen Amtsgericht Münster wurde Dr. Jan Teerling von der gleichnamigen Kanzlei in Ibbenbüren zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Holz Oppermann ist mit den zwei Standorten in Lengerich und Preußisch Oldendorf auf den Vertrieb von Parkett, Laminat, Innentüren, Gartenholz, Bauholzsortimenten und Plattenwerkstoffen ausgerichtet. Darüber hinaus führt Oppermann lagerhaltend europäisches, afrikanisches, südostasiatisches und nordamerikanisches Schnittholz und Blockware. Bei sibirischer Lärche, die in dem eigenen Hobelwerk weiterverarbeitet werden kann, tritt Holz Oppermann auch als Importeur auf.