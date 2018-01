Hettich: Rode hat Nachfolge von Breitenkamp angetreten

Philipp Rode ist seit Jahresbeginn viertes Mitglied in der Geschäftsführung der Hettich Marketing und Vertriebs GmbH & Co. KG und dort für den Export verantwortlich. Er folgt in dieser Position auf Eckhard Breitenkamp nach, der zum 30. April in den Ruhestand gehen wird. Breitenkamp, der seit 1971 im Unternehmen ist, hatte die Geschäftsführung Anfang letzten Jahres im Zuge der Konzentration der Markting- und Vertriebsaktivitäten sowie der Zusammenführung der Hettich-Vertriebsgesellschaften zusammen mit Bernd Große-Dunker, Uwe Kreidel und Peter Kuppen übernommen. Zuvor war er Geschäftsführer der Hettich FurnTech GmbH & Co. KG, über die bis Ende April der Vertrieb für den Handel und das Handwerk in Zentral- und Nordeuropa sowie für bestimmte Exportmärkte erfolgte.



Rode ist im Februar 2016 als Area Sales Manager für die Regionen Süd- und Mittelamerika, Südostasien und Iran in die Hettich-Unternehmensgruppe eingetreten. Seit Januar vergangenen Jahres war er als Sales Director für Süd- und Mittelamerika sowie als Regional Manager für die Hettich-Gesellschaften in Singapur, Indonesien und Mexiko zuständig.