Headlam hat Domus Group vollständig übernommen

Der britische Bodenbelagshändler Headlam hat im Dezember sämtliche Anteile an der Domus Group of Companies mit Sitz in West Molesey/Surrey übernommen. Zuvor hatten sich die Aktien von Domus mehrheitlich im Besitz des Londoner Beteiligungsunternehmens Alcuin Capital Partners befunden; ein Minderheitsanteil war zudem vom Domus-Management gehalten worden. Als Kaufpreise auf schuldenfreier Basis wurden insgesamt 35,4 Mio £ vereinbart, von denen 29,4 Mio £ direkt gezahlt wurden. Die restlichen 6 Mio £ werden in mehreren Schritten bis 2020 fällig und sind teilweise an bestimmte Ziele gekoppelt.



Die Domus Group ist ein im Hartbodenbelagsbereich tätiges Handels- und Beratungsunternehmen, das im Geschäftsjahr 2016 einen Gesamtumsatz in Höhe von 29,6 Mio £, ein EBITDA von 4,4 Mio £ und einen Vorsteuergewinn von 2,9 Mio £ erwirtschaftet hat. Das Produktportfolio erstreckt sich in erster Linie auf Keramikfliesen, Mehrschichtparkett, Laminatboden und Luxury Vinyl Tiles, die vor allem im hochwertigen Neubau- und Renovierungsbereich zum Einsatz kommen. Der Fokus liegt dabei auf der Zusammenarbeit mit Architekten und Innenarchitekten.



Im Dezember 2015 hatten sich die Schwesterunternehmen Domus Tiles Limited und Surface Tiles Limited zusammengeschlossen und agieren seitdem unter der einheitlichen Marke Domus. Diese Marke wird auch unter Headlam als eigenständige Business Unit fortgeführt. Auch im Management gab es keine größeren Veränderungen. Domus beschäftigt rund 150 Mitarbeiter und verfügt am Stammsitz in West Molesey über ein Zentrallager von rund 9300 m², in dem rund 100.000 m² Hartbodenbeläge vorgehalten werden. Das Unternehmen betreibt zudem vier Showrooms in Battersea, Clerkenwell, London und West Molesey. Domus bezieht seine Produkte in erster Linie von italienischen Herstellern.