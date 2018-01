Hansson zum neuen Präsidenten von Södra Skog ernannt

Mit Wirkung zum 21. Dezember wurde Olof Hansson zum neuen Präsidenten des Geschäftsbereichs „Södra Skog“ der schwedischen Södra ernannt. Hansson folgt in dieser Position auf Håkan Larsson nach, der Anfang September vergangenen Jahres die neu geschaffene Position des Director of Strategy für den Gesamtkonzern übernommen hat. Hansson hatte seither den Forstbereich von Södra kommissarisch geleitet. Als Präsident des Geschäftsbereichs ist er Mitglied der Senior Management Group des Konzerns und berichtet an den Präsidenten und CEO Lars Idermark.



Hansson ist 2003 als Forstinspektor zu Södra gekommen und hat seither verschiedene Positionen im Forstbereich des Konzerns durchlaufen. Zuletzt war er als Wood Supply Manager tätig.