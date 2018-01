Häcker Küchen hat Umsatz um weitere 8 % gesteigert

Der Umsatz von Häcker Küchen ist im vergangenen Jahr um weitere 8 % auf 553 Mio € gestiegen. In den Jahren 2015 (+15 % auf 466 Mio €) und 2016 (+9,9 % auf 512 Mio €) hatte das Unternehmen noch stärkere Zuwächse erreicht. Ausgehend von den für 2014 ausgewiesenen 406 Mio € hat der Umsatz von Häcker Küchen damit innerhalb von drei Jahren um 147 Mio € bzw. 36 % zugelegt.



Mit dem erneut stärkeren Wachstum im Ausland (+10 % auf 221 Mio €) hat sich der Exportanteil von Häcker Küchen 2017 nochmals leicht um 0,5 Prozentpunkte auf 40 % erhöht. Nach Aussage von Markus Sander, Geschäftsführer Vertrieb, Marketing und Controlling, haben sich neben den europäischen Kernmärkten insbesondere die Märkte in Asien positiv entwickelt. Der Inlandsumsatz ist um 6 % auf 332 Mio € gestiegen.



Die Produktion konnte laut der heute von Häcker Küchen veröffentlichten Mitteilung erstmals über 2 Mio Schränke gebracht werden. Der Vorjahreswert wurde damit um 6 % übertroffen. Die höhere Umsatzsteigerung erklärt sich über die weiter anhaltende Verschiebung zu höherwertigen und damit höherpreisigen Küchen. Bis Mitte September 2017 hat das Unternehmen seine Produktion komplett auf formaldehydreduzierte Holzwerkstoffe umgestellt, die Vorgaben der in Kalifornien geltenden CARB 2 und des in den gesamten USA geplanten Title VI des Toxic Substance Control Act (TSCA) erfüllen. Das auf formaldehydreduzierte Holzwerkstoffe umgestellte Küchenprogramm wird seither unter dem Label „PURemission“ vermarktet. Im Verlauf des dritten Quartals hat Häcker Küchen zudem die Standortentscheidung für das bereits seit einiger Zeit geplante zweite Werk getroffen. Das neue Werk soll jetzt auf einem im Frühjahr 2017 erworbenen, rund 215.000 m² großes Grundstück in Venne/Osterkappeln errichtet werden.



Die Zahl der Häcker Küchen-Mitarbeiter ist bis zum Jahresende 2017 im Vorjahresvergleich um rund 9 % auf 1.551 gestiegen. Ende 2016 hatte das Unternehmen 1.429 Mitarbeiter beschäftigt, Ende 2015 war die Beschäftigtenzahl mit 1.337 angegeben worden.