Groß übernimmt Technikbereich in Hettich-Leitung

Sascha Groß hat zum 1. Januar die Nachfolge von Dr. Dieter Wirths in der Geschäftsleitung der Hettich-Unternehmensgruppe angetreten. Dort wird er künftig die Bereiche Qualität, Technik und Logistik verantworten. Der Geschäftsleitung gehören außerdem noch der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Andreas Hettich (Innovation, Marketing, Vertrieb) und Jana Schönfeld (CFO) an. Zusätzlich ist Groß in die Geschäftsführung der Hettich Management Service GmbH eingetreten, die er sich mit Schönfeld teilen wird.



Wirths, der bereits seit 27 Jahren bei Hettich tätig ist, ist zum Jahresende aus der Geschäftsleitung ausgetreten. Auf Projektebene wird er das Unternehmen weiterhin unterstützen. Unter seiner Leitung hat Hettich die Auslandsproduktionen in China, Indien, Tschechien sowie den USA aufgebaut und die Logistik zu einem globalen Lieferantennetzwerk weiterentwickelt.



Groß war 2004 zunächst als Assistent der Geschäftsleitung in die Hettich-Gruppe eingetreten. 2007 übernahm er die Geschäftsführung der in China ansässigen Hettich Furniture Hardware Components Co., Limited und 2011 zusätzlich die Geschäftsführung der Hettich Procurement China Limited. Im Jahr 2013 wurde er Geschäftsführer der Hettich CR k.s. in Tschechien bzw. der Hettich SR s.r.o. in der Slowakei. Seit 2016 war er als Regional Director für China sowie für die Produktionswerke in Spanien zuständig.