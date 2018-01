Gramoflor nimmt eigene Holzfaseranlage in Betrieb

Der Erden- und Substratehersteller Gramoflor in Vechta wird in den kommenden Wochen eine eigene Holzfaseranlage in Betrieb nehmen. Bislang waren die für das Torfersatzprodukt „Lignofibre“ benötigten Fasern von Gramoflor zugekauft und zu den von Gärtnereien benötigen Substraten weiterverarbeitet worden. Für die nun in die Substrateproduktion integrierte Faserherstellung wird Gramoflor jährlich bis zu 20.000 srm Hackschnitzel ohne Rinde einkaufen. Der Einkauf erfolgt direkt bei Nadelholzsägewerken. Die Kapazität gibt Gramoflor in der ersten Ausbaustufe mit 70.000 m³/Jahr an. Mittelfristig soll die Menge aber verdoppelt werden. Die Kosten für die in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro entwickelten Produktionsanlage liegen bei 1,5 Mio €. Die Maschine, in der die Hackschnitzel thermo-mechanisch zerkleinert werden, soll auch die künftige Produktentwicklung erleichtern.