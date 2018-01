Graanul Invest investiert in eigene Schiffskapazität

Der estnische Pelletproduzenten Graanul Invest hat über ein Tochterunternehmen am 12. Januar mit der MV Imavere ihr erstes eigenes Schiff gekauft. Der Frachter mit einer Ladekapazität für 30.000 t Pellets soll für den Transport an Kraftwerkskunden in den Niederlanden und in Großbritannien eingesetzt werden. Das Schiff wird von der deutschen Grona Shipmanagement betrieben und bemannt.



Graanul begründete den Schiffskauf mit dem stetig steigenden Transportaufkommen sowie einer besseren Kontrolle der Frachtkosten. Darüber hinaus senkt der Einsatz größerer Schiffe den CO2-Ausstoß sowie den ökologischen Fußabdruck von Pelletsproduktion und -handel. Zudem wird aufgrund der erheblichen Verringerung der Brennstoffmenge pro Tonne die Abhängigkeit der Transportkosten vom Ölpreis reduziert.