Gottskalksson wird Präsident der Global Flooring Alliance

Der Ende 2009 aus der früheren European Parquet Alliance (Euparal) hervorgegangene Parkettimporteursverband Global Flooring Alliance (GFA) hat Einar Gottskalksson (Egill Árnason, Reykjavik/Island) am 14. Januar zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf dieser Position auf Carlo Cavinato nach, der den Verband in den letzten Jahren geleitet hat. Matjaz Stefan bleibt Schatzmeister. Jos Krijnen ist weiterhin GFA-Sekretär.



Im GFA kann je Land jeweils ein Parkettimporteur bzw. Distributeur Mitglied werden. Der Verband kommt zweimal im Jahr zusammen. Ein erstes Treffen findet regelmäßig im Zuge der Bodenbelagsmesse Domotex in Hannover statt. Das zweite wird in einem Mitgliedsland durchgeführt. In diesem Jahr werden die GFA-Mitglieder am 15. Juni in Finnland zusammenkommen.