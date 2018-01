Ghana: Holzexport auch im dritten Quartal rückläufig

Die Holzindustrie in Ghana hat im dritten Quartal mit insgesamt 75.990 m³ rund 30 % weniger Holzprodukte ausgeführt als im Vorjahr. Der bereits im ersten und zweiten Quartal verzeichnete Rückgang hat sich somit im aktuellen Berichtszeitraum noch einmal verstärkt. Im Neunmonatszeitraum hat sich die Exportmenge laut Statistik der Timber Industrie Development Division (TIDD) um 24,3 % auf 228.642 m³ verringert. Der Exportwert ist um 28,1 % auf 124,2 Mio € gesunken.



Rückgänge gab es in den ersten neun Monaten in fast allen Absatzregionen. So haben sich die Lieferungen nach Asien um 24,6 % auf 166.979 m³ verringert. Die Ausfuhren nach Europa haben um 17,4 % auf 26.929 m³ und nach Nordamerika um 26,2 % auf 7.405 m³ nachgegeben. Die Exporte in andere afrikanische Länder sind sogar um 37,6 % auf 20.295 m³ zurückgegangen. Lediglich beim Export in den Nahen Osten konnte in den ersten drei Quartalen ein Anstieg um 28,9 % auf 7.032 m³ erreicht werden.



Die ghanaische Holzindustrie exportiert überwiegend sekundäre Holzprodukte wie Schnittholz, Sperrholz und Furnier. Das Ausfuhrvolumen von Schnittholz (AD), dem mit Abstand wichtigstem Exportgut in diesem Bereich, ist um 22,9 % auf 142.577 m³ zurückgegangen.