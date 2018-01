AMK-Geschäftsführer Mangels wechselt zur MHK

Geschäftsführer Kirk Mangels wird die Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche (AMK) auf eigenen Wunsch verlassen und zur MHK Group wechseln. Bei der MHK wird Mangels auf Dr. Daniel C. Schmid nachfolgen, der zum Jahresende aus dem Vorstand der Einkaufskooperation ausgeschieden ist. Schmid war für das Marketing und die Unternehmenskommunikation der MHK zuständig. Nach seinem Ausscheiden hatte Ralf Reinemann interimistisch die Verantwortung für das gruppenweite Marketing übernommen. Als Co-Geschäftsführer der MHK-Tochtergesellschaft info-text war Reinemann bereits in der Vergangenheit zusammen mit Schmid für das Marketing der Gruppe verantwortlich gewesen. Der Bereich Unternehmenskommunikation war vorerst vakant geblieben.



Neben Hans Strothoff (Vorstandsvorsitzender), Werner Heilos (stellvertretender Vorsitzender, Beschaffungsmarketing und Gesamtvertrieb), Wolfgang Becker (Zentralregulierung, Delkredere und Betriebswirtschaft) und Frank Bermbach (Bank- und Finanzdienstleistungen) gehört seit dem 1. Oktober noch Dr. Olaf Hoppelshäuser dem MHK-Vorstand an. Hoppelshäuser verantwortet seither das neu geschaffene Ressort Verwaltung und Organisation.



Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger bei der AMK hat bereits begonnen und erste Gespräche wurden geführt. Über die Personalie sowie das konkrete Übergabedatum will die AMK zeitnah informieren.



Mangels ist seit dem 1. Januar 2014 Geschäftsführer der AMK. Während einer dreimonatigen Übergangszeit hatte er die AMK gemeinsam mit seinem Vorgänger Frank Hüther geleitet. Hüther war in der Folge als Investment Manager zu der Beteiligungsgesellschaft Abacus Alpha gewechselt. Seit Oktober 2016 ist er dort Geschäftsführer.



Der amtierende Vorstand der AMK besteht aus den beiden Sprechern Roland Hagenbucher (BSH Hausgeräte) und Dr. Oliver Streit (Nobilia) sowie Werner Heilos (MHK Group), André Dorner (Julius Blum), Frank Jüttner (Miele) und Markus Sander (Häcker Küchen).