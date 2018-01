German Windows: Schiffer neuer Gesamtvertriebsleiter

Marc Schiffer hat zu Jahresbeginn die alleinige Vertriebsleitung bei dem Fenster- und Türenhersteller German Windows übernommen. Bislang wurde der Vertrieb gemeinsam von Schiffer und Helmut Paß geleitet. Paß konzentriert sich nach seinem Rückzug aus der Vertriebsdoppelspitze auf seine bislang in Personalunion wahrgenommenen Aufgaben als kaufmännischer Geschäftsleiter. Schiffer ist seit 2011 im Unternehmen tätig und wurde 2014 zum zweiten Vertriebsleiter berufen.



Das Unternehmen, dessen Geschäftsführer und Firmengründer Manfred Frechen ist, firmierte früher unter dem Namen Athleticos West. Im September 2016 erfolgte die Umfirmierung in German Windows. Das Unternehmen produziert in erster Linie Fenster und Haustüren aus Kunststoff und Aluminium und verfügt insgesamt über fünf Produktionsstandorte. Zwei Werke befinden sich in Südlohn-Oeding/Nordrhein-Westfalen und jeweils eins in Berlin, Hohenkammer/Bayern und Ottendorf-Okrilla/Sachsen.