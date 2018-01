GD Holz beteiligt sich an Klage gegen LKW-Hersteller

Die im Herbst 2016 von vier mittelständischen Branchenverbänden gegründete Verbände-Geschädigten-Gemeinschaft (VGG) hat über die auf kartellrechtliche Schadensersatzansprüche spezialisierte Kanzlei MJG Rechtsanwälten und den mit MJG kooperierenden Dienstleister Cartel Damage Claims (CDC) in Amsterdam eine Klage gegen die an dem 2016 aufgedeckten Kartell beteiligten LKW-Hersteller eingereicht. Die VGG hat sich damit einer Sammelklage angeschlossen, über die Ansprüche aus rund 5.000 LKW-Beschaffungen im Zeitraum 1997 bis 2011 geltend gemacht werden sollen.



Laut einer letzte Woche veröffentlichten Mitteilung der VGG wurde die Klage seit Juli 2017 vorbereitet. Über ein ökonometrisches Gutachten wurde nachgewiesen, dass die Unternehmen durch das Kartell einen signifikanten finanziellen Schaden erlitten hätten. Die an der VGG beteiligten Verbände hatten sich daraufhin um außergerichtliche Lösungen mit den LKW-Herstellern bemüht. Derartige Lösungen waren von den LKW-Herstellern allerdings abgelehnt worden; parallel dazu hatten die Unternehmen auch ein Schuldeingeständnis verweigert.



An der VGG sind der Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz) sowie der Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandel (BVGFGH), der Verband Deutscher Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen (VDKL) und der Deutsche Fruchthandelsverband (DFHV) beteiligt.