Finnland: Tarifparteien entscheiden über Schlichterspruch

In der Tarifauseinandersetzung für die Angestellten in der finnischen Papierindustrie müssen Arbeitgeber und -nehmer bis heute Mittag über die Annahme eines Schlichterspruchs entscheiden. Der Vorschlag war unter Vermittlung der Schlichterin Minna Helle heute Nacht ausgearbeitet worden. Für den Fall, dass der Kompromissvorschlag nicht angenommen wird, hat die finnische Industriegewerkschaft Ammattiliitto Pro Anfang Januar einwöchige Streiks in der Papier- und Zellstoffindustrie sowie in finnischen Sägewerken angekündigt. Die Streiks könnten in der Papier- und Zellstoffindustrie bereits am 17. Januar und in den Sägewerken am 22. Januar beginnen.