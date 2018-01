Fensterbauer TMP investiert 2,6 Mio € am Stammsitz

Der Fenster- und Haustürenhersteller TMP will an seinem Stammsitz in Bad Langensalza bis Anfang 2020 ein Schulungs- und Kompetenzzentrum errichten. Mit den Bauarbeiten soll im Februar begonnen werden. Das neue Schulungs- und Kompetenzzentrum wird an das bestehende Ausstellungsgebäude angrenzen; in einem ersten Schritt muss in diesem Zusammenhang zunächst ein alter Anbau abgerissen werden. Als Investitionsvolumen wurden rund 2,6 Mio € veranschlagt.



Am Stammsitz in Bad Langensalza befinden sich die zentrale Verwaltung des Unternehmens sowie die größte Produktionsstätte. Weitere Werke betreibt TMP an den Standorten Groß Wokern/Mecklenburg-Vorpommern, Hildburgshausen/Thürigen und Ukmerge/Litauen. Darüber hinaus verfügt TMP über zwei eigene Vertriebsniederlassungen in Barnstädt/Sachsen-Anhalt und Tarp/Schleswig-Holstein. An diesen fünf Standorten werden rund 300 Mitarbeiter beschäftigt. Im Geschäftsjahr 2017 konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 8 % auf rund 49 Mio € steigern.