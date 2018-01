Euroconstruct hebt Prognose für Fertigstellungen an

Euroconstruct prognostiziert für 2018 in den 19 Mitgliedsländern eine Zunahme der Fertigstellungen in neuen Wohngebäuden im Vergleich zum Vorjahr um 7,1 % auf insgesamt 1,711 Mio Einheiten. Dies hat das Bauforschungsnetzwerk auf der am 24. November 2017 in München durchgeführten Euroconstruct-Konferenz bekanntgegeben. Gegenüber der auf der vorangegangenen, am 9. Juni in Amsterdam veranstalteten Konferenz wurde die Prognose um 1,1 % Prozentpunkte angehoben. Die Prognose für 2019 wurde mit +3,7 % leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 1,775 Mio Fertigstellungen nach unten korrigiert. 2020 rechnet Euroconstruct mit 1,773 Mio fertiggestellten Wohnungen. 2017 wurden laut vorläufiger Zahlen 1,597 Mio Wohnungen fertiggestellt; dies entspricht einer Zunahme um 11,7 %, während zuvor ein Anstieg um 11,3 % erwartet worden war.



Demnach haben die Fertigstellungen in den fünfzehn westeuropäischen Euroconstruct-Mitgliedsländern 2017 um 11,3 % auf 1,347 Mio Einheiten zugelegt. Etwas geringere Zuwachsraten werden in den darauffolgenden drei Jahren erwartet: 2018 +6,2 %, 2019 +3,3 % und 2020 +0,5 %. In den vier mittelosteuropäischen Ländern sollen die Steigerungen bis 2019 größer als in Westeuropa sein: 2017 +14,1 %, 2018 +12,1 %, 2019 +5,9 %. Für 2020 prognostiziert Eurocoonstruct dann eine Abnahme um 3,1 %.